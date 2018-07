Vier Autos in Unfall verwickelt

Wie die Polizei verrichtet, sind gleich vier Autos an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen, der sich am Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr auf der B 32 ereignete. Der 54-jährige Fahrer eines BMW hatte die Bundesstraße von Weingarten kommend in Richtung Staig befahren und in Höhe der Anschlussstelle zur B 30 zu spät erkannt, dass die Vorausfahrenden verkehrsbedingt abbremsen mussten. Der Mann prallte deshalb auf das Heck des Renault Megane Scenic einer vorausfahrenden 24-jährigen Frau, schob deren Wagen auf den davor stehenden Seat Leon eines 31-Jährigen, dessen Fahrzeug schließlich noch auf das Auto eines 62-Jährigen geschoben wurde. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, so die Polizei.