Viele Argumente gegen Kiesabbau im Altdorfer Wald

Gut zwei Stunden nahm sich der Baienfurter Gemeinderat Zeit für seine Debatte über den Entwurf des Regionalplans. Vor allem in Sachen Kiesabbau im Altdorfer Wald ist man sich völlig einig. Ein solches Projekt widerspricht den Zielen des Landesentwicklungsplans, dem Wasser- und dem Klimaschutz. In einem 30 Seiten umfassenden Gutachten begründete ein Stuttgarter Rechtsanwaltsbüro die Baienfurter Position. Bürgermeister Günter A. Binder kommentierte die Debatte auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ so: „Von der Sache her, auch juristisch, sprechen die Argumente für uns. Wir sehen alle Wege für uns offen, auch die juristischen“.

Die beiden Gemeinden Baienfurt und Baindt beziehen als Zweckverband ihr Trinkwasser aus Quellen im Altdorfer Wald. Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplans ist dort, in Grund auf Markung Vogt, ein Vorranggebiet für Rohstoffabbau (Kies) vorgesehen, und dies, obwohl im derzeit noch gültigen Regionalplan, der aus dem Jahre 1996 stammt, ein Ausschlussgebiet für Rohstoffabbau ausgewiesen wurde. Eine Kehrtwende des Regionalverbands um 180 Grad, wie immer wieder betont wird. Zwei Gutachten liegen der Stellungnahme zugrunde, welche die Gemeinden Baienfurt und Baindt nun zur Fortschreibung des Regionalplans abgeben: ein geologisches Gutachten von Dr.Hermann Schad, Wangen, und ein juristisches der Stuttgarter Anwälte Eisenmann, Wahle, Birk & Weidner.

Anne Talk, Klimaschutzmanagerin beim Gemeindeverband Mittleres Schussental (GMS), skizzierte in ihrem Statement die Bedeutung des Altdorfer Waldes als CO2-Speicher und überhaupt als Klimaschützer und Wasserspeicher. Mit Verwunderung nahm man in Baienfurt zur Kenntnis, dass das Thema Kiesabbau in der Stellungnahme des Gemeindeverbands zum Entwurf des Regionalplans mit keinem Wort erwähnt wird. Dem Gemeindeverband gehören Ravensburg, Weingarten, Baienfurt, Baindt und Berg an.

Der Geologe Hermann Schad wies einmal mehr darauf hin, dass die Weißenbronner Quellen ein Potenzial von 153 Sekundenlitern haben, aber nur zu einem Fünftel von Baienfurt und Baindt genutzt werden, also noch eine Menge zusätzliches Potenzial besitzen. Geologisch gesehen biete das Gebiet in Grund ein ganz komplexes Nebeneinander von Strukturen, eine Konstellation, die einmalig sei in Europa und nicht vergleichbar mit anderen Kiesabbaugebieten in Oberschwaben. Die Ausweisung als Vorzugsgebiet für den Kiesabbau widerspreche auch den Leitlinien des Regionalverbands.

Der Regionalplan-Entwurf sehe für Grund eine Kiesabbau-Menge von neun Millionen Tonnen pro Jahr vor, 40 Jahre lang, was 360 Millionen Tonnen ausmache. Und das auf einer Fläche von elf Hektar. Die vorgesehene Tiefe des Abbaus von 15,5 Meter, also bis in den Grundwasserbereich hinein, erscheine ihm viel zu wenig, sagte der Geologe. Die Ausweisung des Altdorfer Waldes als Landschaftsschutz-Gebiet, wie von verschiedenen Seiten gefordert, würde nach Ansicht Schads den Kiesabbau ausschließen. Entscheiden müsste darüber das Landratsamt.

Reinhard Heer von der oben genannten Stuttgarter Anwaltskanzlei stellte in groben Zügen die umfangreiche Stellungnahme seines Büros vor. Eine Kernaussage: Durch das Vorranggebiet Kiesabbau im Bereich Grund, das vom Land Baden-Württemberg bereits an die Firma Meichle und Mohr verpachtet wurde, werden die in unmittelbarer Nähe befindlichen Quellfassungen des Zweckverbands gefährdet. Der Kiesabbau werde dabei auch den im Regionalplan-Entwurf formulierten Anforderungen nicht gerecht. Darin bekennt sich der Verband zu einer Ressourcen schonenden Raumentwicklung und zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs. Heer bedauerte es, dass die Untersuchungen des Geologen Schad, vor allem zum Schutz des Grundwassers, „vom Regionalverband nicht wirklich zur Kenntnis genommen wurden“.

In ihrer Stellungnahme betont die Anwaltskanzlei auch, dass sie im geplanten Kiesabbau keine regionalplanerischen Zielsetzungen sehe, sondern unternehmerische Einzelinteressen. Ausführlich zitiert wird der Landesentwicklungsplan, der vorsieht, Trinkwassereinzugsgebiete großräumig zu schützen. Im Übrigen gebe es nach den Untersuchungen von Dr.Schad im Bereich Grund „keine Hinweise auf abbauwürdige Kies- und Sandvorkommen. Solche seien aufgrund der geologischen und hydrogeologischen Situation „mehr als in Frage gestellt“.

Die Gemeinderätin Andrea Arnhold (CDU) meinte, eigentlich müsste man vor Gericht klagen, um einen rechtlichen Schutz der Quellen Weißenbronnen zu erreichen. Ihre Frage, ob denn eine Klage aufschiebende Wirkung habe, verneinte Heer, zumindest zunächst nicht. Die Frage, ob vielleicht gar eine dritte Anhörung zum Regionalplan-Entwurf möglich sei, beantwortete Hermann Schad so: Wenn es sehr viele kritische Anregungen gebe, müsste der Regionalverband eine dritte Anhörung machen.

Dem steht aber die Terminlage entgegen. Im Sommer, ein genauer Termin liegt noch nicht fest, will die Verbandsversammlung der Region über den Entwurf des Regionalplans entscheiden. Wie es heißt, wolle Verbandsdirektor Franke dieses Projekt noch abschließen, bevor er in den Ruhestand geht.

Bürgermeister Günter A. Binder, von der SZ um eine Stellungnahme gebeten, sagte: „Von der sachlichen und juristischen Lage her sprechen die Argumente gegen den Kiesabbau für uns. Wir sehen alle Wege für uns offen, auch die juristischen“. Es werde sehr fundiert und wissenschaftlich argumentiert. Der Regionalverband wäre nach Binders Ansicht gut beraten, die alten Sitzungsvorlagen zu lesen. Generell sei heute ein neues Denken notwendig. Dazu zwinge der Klimawandel, der sich auch beim Stress der Wälder zeige, die im Sommer zunehmend unter Trockenheit litten. Da habe sich vieles verändert.