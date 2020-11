Verkehrskontrolle in Baienfurt: Mann flüchtet vor Polizei

Zur einer filmreifen Szene ist es in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.30 Uhr laut Polizei in Baienfurt, als eine Streife auf der K 7951 in Richtung Mochenwangen einen VW Polo kontrollieren wollte. Der Fahrer des Polo missachtete sämtliche Anhaltezeichen der Polizei, gab Gas und fuhr innerorts Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometer. Kurz vor Wolpertswende hielt der Flüchtende schließlich an. Wie die Polizisten feststellten, war der 20-Jährige betrunken unterwegs. Bei ihm wurden eine Blutentnahme in einer Klinik angeordnet sowie der Führerschein beschlagnahmt. Auf ihn kommt nun auch eine Strafanzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.