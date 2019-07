Verkehrskontrolle in Baienfurt führt zu Verhaftung

Der 42-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz mit Zulassung in der Schweiz ist am Montagmittag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 bei Baienfurt kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, das dieser im Jahr 2017 aus der Strafhaft in einer deutschen Justizvollzugsanstalt in sein Heimatland abgeschoben worden war.

Nach der widerrechtlichen Einreise in das Bundesgebiet wurde seine Restfreiheitsstraße zur Verbüßung fällig, weshalb er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, heißt es in dem Polizeibericht.