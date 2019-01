Vergnüglicher Mädelsabend mit Tiefgang

Einen vergnüglichen Mädelsabend mit Tiefgang konnte Frau am Sonntagabend mit der Kabarettistin Inka Meyer im Hoftheater in Baienfurt erleben. Doch auch Männer waren willkommen und hatten die einmalige Chance, einen kleinen Einblick in die Schönheitsgeheimnisse der Damenwelt zu erhaschen. Gar mancher Mann begriff nun, wie es sein kann, dass frau trotz prall gefülltem Kleiderschrank einfach nichts zum Anziehen findet.

Inka Meyer, die mittelfränkische Pfälzerin mit friesischem Migrationshintergrund, ist, obwohl sie als Newcomerin gilt, in der Region keine Unbekannte mehr. Mit ihren typisch weiblichen Themen ist sie immer wieder auf Tour im Raum Allgäu, im Schussental oder in der Bodenseeregion.

Souveräner geworden

„Der Teufel trägt Parka“ ist seit 2017 ihr Thema, wenn sie die Modebranche kritisch, aber mit Augenzwinkern betrachtet. In ihrer Vorpremiere in der Kulturscheune Wilhelmsdorf vor rund 14 Monaten wirbelte sie von einem Punkt zum nächsten, jonglierte mit Statistiken in enormem Tempo.

Inzwischen ist sie souveräner geworden, nimmt ihr Publikum mit, wenn sie sich über gesundheitliche Katastrophen in der Modebranche ihre ganz eigenen Gedanken macht. Den Parka, der ihrem Programm den Namen gibt, hat sie inzwischen dabei, als modisches Kleidungsstück, nicht als politisches Statement. Alltagstauglich ist sie geblieben, wenn sie als wandelnder Ostfriesenwitz mit inniger Liebe zum Tee, sich aufregt über ein Überangebot an Waren, die als wahre Zeitfresser Entscheidungen erschweren.

„Frozen Joghurt“ mit Topping (neudeutsch moderner als das klassische Wort „Belag“) gäbe es in 721 Variationen. Wie soll der Kunde da wissen, welche Kombination wirklich nach seinem Geschmack ist? Teleshoppping ist allerdings auch keine Alternative. Zwar gibt es da nur ein Produkt, das von wahren Meistern der Rhetorik angepriesen und wohl auch erfolgreich verkauft wird. Allerdings stellt sich auch da die Frage, ob die Menschheit so was überhaupt braucht.

Überzeichnungen und Ironie

Inka Meyer selbst steht auf zweckmäßig – passend zu Wohlbefinden und äußeren Gegebenheiten - Nordseepumps (Gummistiefel) statt High-Heels. Sie belächelt Dresscodes – privat und im Geschäftsleben, findet dass Hippster Hochwasserhosen tragen und versteht dennoch, dass es einzelnen wichtig sein kann, ein Statement durch ihre Kleidung abzugeben, mit Körperschmuck zu rebellieren gegen veraltete Traditionen und Werte.

Aber sie wehrt sich gegen die Verdummung der Kunden durch die Werbung, gegen Stigmatisierung aufgrund von Outfit, gegen unfaire Arbeitsbedingungen in der Herstellung von Textilien oder Schminke und gegen völlig unnötige Additive in der Ernährung.

Mit Überzeichnungen und Ironie macht sie aufmerksam auf die Individualität durch vermeintliche Makel, die die Persönlichkeit untermalen und Lebensgeschichte wiederspiegeln. Und sie wünscht sich und allen Besuchern ihres Kabarettprogramms, dass Falten als natürlicher Sixpack von Fröhlichkeit und Lachen ihre Bedeutung und ihre Wertschätzung im Leben finden.

Zustimmender Applaus und fröhliches Lachen gaben Inka Meyer recht. Doch ob der Unterhaltungswert oder die Überzeugungskraft der kabarettistischen Argumente die Oberhand behielten, das wird sich vielleicht irgendwann zeigen.