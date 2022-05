Vandalismus am Baienfurter Rathaus

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Scheibe am Baienfurter Rathaus in der Alten Poststraße eingeworfen.

Des Weiteren beschädigten die Täter laut Polizei zwei Glaslampen und einen Blumenkasten, sodass insgesamt ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entstand. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonummer 0751/8036666 entgegen.