Vandalen demolieren Wurstautomaten

Der bislang einzige Wurstautomat im Schussental ist einer wüsten Attacke zum Opfer gefallen.

Okay, Blumen aus dem Automaten, das kennt man von Großstadtbahnhöfen. Und Gummibärchen, Cola oder Damenhygieneartikel gibt’s mittlerweile auch an jeder Autobahnraststätte zum Ziehen. Aber Wurst oder Fleisch aus einem Spender? Das ist neu. Zumindest im Schussental. Am 22. April jedoch hat sich Bernd Brenner einen solchen Automaten vor seine Metzgerei in Baienfurt stellen lassen. Sehr zur Freude seiner hungrigen Kunden. Ein ungehobelter Mensch hat nun in der Nacht von Samstag auf Sonntag das 13 000 Euro teure Gerät eingeschlagen. Aus purer Lust am Zerstören, wie es scheint.

Kosten: 500 Euro

Im Hinterzimmer seiner Metzgerei, dort wo Stammgäste auch schon mal ihr Mittagsmenu essen dürfen, zeugen Golfschuhe von der Passion des Metzgermeisters, an der Pinnwand klebt eine Postkarte mit glücklichen Ferkeln und vom Regal herunter verkündet eine Motivtasse, wer „König der Firma“ ist. Bernd Brenner hat sich ans Telefon gehängt, um bei der Metzgereigenossenschaft zu erfragen, wann mit der neuen Scheibe für seinen Wurstautomaten zu rechnen ist. Für satte 500 Euro, die Kosten für die Montage nicht eingerechnet. „Der elektronische Fleischverkäufer wird am Vatertag wieder funktionieren“, teilt Brenner das Ergebnis seiner Ermittlungen mit.

Schwein gehabt. Dann kann nämlich das Edelstahlungetüm vor der Metzgereitüre pünktlich zum Feiertag wieder bestückt werden: Mit Rinderrouladen und Rauchfleisch, mit Schinkenwurst und Schweinerückensteaks. Die Würste und die Steaks sind jetzt während der Sommersaison natürlich der Renner unter den insgesamt 25 verschiedenen Artikeln. In versiegelten Aromaschutzschalen spuckt der Automat aus, was der Grillmeister so braucht und zu Ladenöffnungszeiten vergessen hat, einzukaufen. Alles mariniert, mit Chili-Pfeffer oder einer „Mistery-Marinade“, die hauptsächlich aus frischen Kräutern und ausgesuchten Ölen besteht. Alles täglich frisch zubereitet, wie Bernd Brenner versichert.

Dass seine Kunden diese Rund-um-die Uhr-Dienstleistung annehmen, das ist ihm am 1. Mai so richtig bewusst geworden, als er um elf Uhr vormittags das Gerät bereits nachladen musste. Für die Nachtschwärmer hat er – ganz väterlich – auch vorgesorgt: Da spuckt der Automat zum Wurst- oder Fleischsalat eine Plastikgabel mit aus. Und die Idee eines eigenen Faches für Aspirin sei auch noch nicht ganz vom Tisch, wie Brenner augenzwinkernd verkündet.

„Es hat nichts gefehlt vom Geld,“ sagt Bernd Brenner und meint die Automatenattacke. Wahrscheinlich war es wirklich ein Akt von Vandalismus. Dem künftig vorzubeugen wird die neue Scheibe mit einer speziellen Anti-Vandalismus-Folie überzogen sein. Wie und womit die Täter den Automaten eingeschlagen haben, das ist nicht klar. Auf dem Mitschnitt der Überwachungskamera ist lediglich zu sehen, wie um exakt 22.16 Uhr eine Hand nach der Kamera greift und sie Richtung Boden dreht.

Dieb klaut Fleischsalat

Bernd Brenner hat sich diese Sequenz schon ein Dutzend Mal angesehen aber nach wie vor keine Vermutung und keine Idee. Und von den polizeilichen Ermittlungen verspricht er sich auch nicht viel. Nur so viel steht für ihn fest: „Ein Vegetarier war’s nicht. Denn es hat eine Packung Fleischsalat gefehlt.“