Urnengräber sind nicht unter 140 000 Euro zu haben

Es bleibt dabei: Die auf dem Baienfurter Friedhof geplanten Urnenerdgräber sowie die Urnengemeinschaftsgräber werden rund 140 000 Euro kosten. In einem Vergabegespräch verteidigte die in der Juni-Sitzung des Gemeinderats mit dem Bauauftrag betraute Firma Fritz Müller, Weingarten, ihre Kalkulation. Es handle sich um „auskömmliche, aber nicht um überhöhte Preise“, erklärte die Firma laut einem Arbeitspapier der Baienfurter Gemeindeverwaltung.

In der Juni-Sitzung hatten Gemeinderäte die Kostenschätzung des Planungsbüros Planstatt Senner, Überlingen, kritisiert, die mit lediglich 100 000 Euro zu Buche stand. Ihm fehle langsam das Vertrauen in Kostenschätzungen, beklagte damals Artur Kopka, der Sprecher der CDU im Gemeinderat. Angesichts der überhitzten Baukonjunktur klaffen nicht nur in Baienfurt die Kostenschätzungen der planenden Architekten und die Angebote der Baufirmen zum Teil weit auseinander.

Der Baienfurter Gemeinderat hatte der Gemeindeverwaltung daher im Juni den Auftrag erteilt, mit der Firma Müller wegen eines Preisabschlags zu verhandeln. Vergeblich, wie sich jetzt herausstellte. Die Weingartner Firma war die einzige, die ein Angebot eingereicht hatte. Es beziffert sich auf 124 366 Euro, wozu noch das Senner-Honorar kommt (14 500 Euro). Fritz Müller begründete die Kalkulation mit den höheren Kosten der Urnenerdkammern und für die Steine der Urnengemeinschafsgräber. Diese lägen heute auf einem hohen Niveau. Im Vorfeld sei man von niedrigeren Materialkosten ausgegangen. Die Firma soll jetzt wegen der Kosten für die Urnenerdgräber – es geht um Erdröhren für Baumbestattungen – mit der Lieferfirma nochmals nachverhandeln.

Die Urnenerdgräber sollen noch in diesem Jahr verwirklicht werden, die Urnengemeinschaftsgräber im kommenden Jahr.