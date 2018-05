Unfall in Baienfurt: Verletzte konnten Krankenhaus verlassen

Einen schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat es am Freitag gegen 15.50 Uhr in Baienfurt gegeben. Der Rettungsdienst hat zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Beide konnten dieses nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 32 000 Euro.

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der 25-jährige mutmaßliche Unfallverursacher die Baindter Straße aus Baindt kommend in Richtung Baienfurt und hielt zunächst bei für ihn Rot zeigender Ampel an der Kreuzung an. Dort war er aus bislang nicht bekannten Gründen offensichtlich so abgelenkt, dass er eine komplette Grünphase für seine Fahrtrichtung verstreichen ließ und erst in die Kreuzung einfuhr, als die Ampel für seine Fahrspur Rot zeigte. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit dem Auto eines 23-jährigen Mannes, der die Bergatreuter Straße ordnungsgemäß ortsauswärts befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 23-Jährigen mehrfach gedreht und prallte gegen einen an der Kreuzung wartenden Langholztransporter. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 25-Jährige als auch der 23-Jährige verletzt.

Die Baienfurter Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um den Brandschutz vor Ort sicherzustellen und um auslaufendes Öl zu beseitigen. Für die Rettungsmaßnahmen und die Räumung der Unfallstelle musste der Kreuzungsbereich bis etwa 17 Uhr voll gesperrt werden. Die Fahrzeuge aus Richtung Baindt wurden umgeleitet. Die Fahrt von Baienfurt nach Bergatreute und umgekehrt war nicht möglich.