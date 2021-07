Durch Kratzer ist ein Auto von Montag auf Dienstag auf beiden Fahrzeugseiten mutwillig beschädigt worden. An dem grauen Audi A4, der in der Straße Rainpatent in Baienfurt geparkt war, entstand laut Polizeibericht Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 entgegen.