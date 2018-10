Ein Unbekannter hat die Fensterscheibe eines Wohngebäudes in der Römerstraße in Baienfurt am Mittwoch gegen 1.15 Uhr eingeworfen. Der Täter flüchtete laut Polizei unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu wenden.