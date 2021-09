Ermittlungen wegen Unfallflucht hat das Polizeirevier Weingarten gegen den bislang unbekannten Lenker eines silbernen BMW eingeleitet.

Der Unbekannte soll laut der Polizei am Mittwoch gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Baindter Straße in Baienfurt beim Linksabbiegen einen Lkw gestreift haben und im Anschluss weitergefahren sein. Am Lkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.