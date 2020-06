Unbekannter stiehlt Mountainbike

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 20.50 und 21 Uhr ein Mountainbike auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes in der Baindter Straße entwendet. Die 29-jährige Besitzerin hatte das mattschwarze Mountainbike der Marke Serious, Typ Provo Trail 6508, zuvor mit einem Bügelschloss verschlossen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes geben können, sich unter Telefon 0751 / 8036666 zu melden.