Unbekannter schlägt Frontscheibe von Lkw ein

In der Zeit von Mittwochabend, 16.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 5.15 Uhr hat nach Angaben der Polizei ein Unbekannter an einem auf dem Kiesparkplatz hinter einem Einkaufsmarkt in der Allmandstraße abgestellten Lkw nicht nur die Frontscheibe eingeschlagen, sondern auch einen Seitenspiegel und die Frontverkleidung des Kühlergrills abgerissen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.