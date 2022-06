Im Laufe des vergangenen Pfingstwochenendes hat ein Unbekannter versucht, ein Fenster eines Bürogebäudes in der Eisenbahnstraße in Baienfurt-Niederbiegen aufzuhebeln. Laut Polizei gelang es dem Einbrecher nicht, das Fenster zu öffnen. Dennoch verursachte er Schaden am Gebäude. Unter der Rufnummer 0751 / 803 66 66 bittet die Polizei um Hinweise.