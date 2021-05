Unbekannter legt Feuer in einem Rohbau in Baienfurt

Ein Unbekannter Täter hat in einem Rohbau in Baienfurt Schmierereien hinterlassen und ein Feuer gelegt. Es enstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von bis zu 40 000 Euro, der Täter konnte flüchten, wie die Polizei mitteilte. Die Besitzerin des Rohbaus in der Achstraße war durch Geräusche am Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr auf den Fremden auf der Baustelle aufmerksam geworden. Der Täter flüchtete, ein Zeuge verfolgte ihn, musste die Verfolgung aber in der Nähe des Penny Marktes abbrechen.

„Merkwürdige Zeichen“ an Wänden hinterlassen

Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz, das Feuer im Rohbau konnte gelöscht werden. Der bislang unbekannte Täter hatte laut Polizei „merkwürdige Zeichen, Symbole und Wörter“ an Wände und auf den Boden des Rohbaus geschmiert. Der Täter wird wie folgt beschrieben: cirka 25-30 Jahre alt, männlich, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er trug einen Trainingsanzug, Oberteil rot, Hose dunkelblau, und eine rote Arbeitsmütze. Wem in der Tatnacht etwas aufgefallen ist oder wer Hinweise zum Täter geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich beim Revier Weingarten, Telefon 0751/8036666, zu melden.