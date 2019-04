Unbekannter klaut Pedelec

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein in einem Hof in der Baienfurter Otto-Berthold-Straße abgestelltes Fahrrad geklaut. Hierbei handelt es sich um ein blau-orangefarbenes Pedelec der Marke Zündapp, Typ 650B im Wert von rund 1000 Euro, das mit einem Faltschloss gesichert war. Der Akku befand sich nicht am Fahrrad. Personen, die Hinweise zum Verbleib des Pedelec geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu benachrichtigen.