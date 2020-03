Unbekannter flüchtet nach Unfall

Ein geparkter Mazda CX-5 ist am Freitagnachmittag im Zeitraum von 16.30 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Baindter Straße in Baienfurt angefahren worden. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte das Auto laut Polizeibericht vermutlich beim Ein- oder Ausparken. An dem Mazda entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 entgegen.