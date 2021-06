Unbekannte zünden Sichtschutz an

Unbekannte haben einen Sichtschutz am Gartenzaun im Grünlandweg in Baienfurt angezündet. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat am Dienstag kurz nach 23 Uhr. Anwohnern waren zwei Jugendliche aufgefallen, die sich zuvor auf dem Spielplatz Schackerbuckel aufgehalten hatten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und prüft, ob das Duo für die Tat in Frage kommt. In dem aus Kunststoff bestehenden Sichtschutz blieb ein Loch zurück. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 /80 366 66 entgegen.