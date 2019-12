Unbekannte zerkratzen Autos in Baienfurt

Zwei geparkte Autos sind am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 16.45 Uhr in der Baindter Straße von Baienfurt am Kindergarten beschädigt worden. Nun bittet die Polizei unter Telefonnummer 0751 / 803-6666 um Zeugenhinweise. Ein auf dem Parkplatz stehender Mercedes-Benz mit Ravensburger Kennzeichen und ein VW Golf mit Friedrichshafener Kennzeichen wurden von Unbekannten zerkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.