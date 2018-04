Unbekannte werfen Fenster ein

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe haben Unbekannte angerichtet, die vermutlich in der Nacht zum Samstag an der Sporthalle in der Inselstraße in Baienfurt vier Fenster eingeworfen haben. Das berichtet die Polizei. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei der Sporthalle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 in Verbindung zu setzen.