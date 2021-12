Unbekannte stehlen Musikbox

Auf einer privaten Geburtstagsparty in einer Hütte in der Nähe der ehemaligen Papierfabrik in Baienfurt ist in der Nacht vom Freitag, 10. Dezember, auf Samstag, 11. Dezember eine Musikbox im Wert von circa 600 Euro gestohlen worden. Nachdem den Feiernden das Fehlen der Musikbox am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr aufgefallen war, verständigten diese telefonisch die Polizei. Laut den Partygästen wollten im Laufe des Abends unerwünschte Personen an der Feier teilnehmen, die aber weggeschickt worden seien. Man vermute nun Tatverdächtige aus diesem Umfeld, schreibt die Polizei. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet unter Telefon 0751 / 803 66 66 um Hinweise.