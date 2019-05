Unbekannte brechen Zigarettenautomat auf

Baienfurt (sz) - Unbekannte haben zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntag 9 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Weidenstraße gewaltsam geöffnet. Vermutlich mit einem Hydraulikwerkzeug brachen die Täter laut Polizeimeldung den Automaten auf und entwendeten die Geldkassette. Das genaue Diebesgut sowie die Höhe des Schadens könne noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 8036666 zu wenden.