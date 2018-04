Unbekannte brechen Autos am Hoftheater auf

Während einer Veranstaltung im Hoftheater Baienfurt haben am vergangenen Samstagabend in der Zeit von circa 20 Uhr bis nach Mitternacht unbekannte Täter Fahrzeuge auf dem angrenzenden und gut gefüllten Parkplatz aufgebrochen. Wie die Polizei in ihrem Pressebericht schreibt, drangen die Täter offensichtlich durch Manipulation am Schließmechanismus in die Autos ein. Eine derartige Vorgehensweise ist häufig nicht sofort erkennbar, teilt die Polizei mit. Möglicherweise gebe es noch weitere angegriffene Fahrzeuge, deren Halter noch nicht wissen, dass ihr Auto geöffnet wurde. Aus den geöffneten Fahrzeugen wurden diverse Gegenstände (Fahrzeugschein, Bekleidung, Schlüssel, Handy) gestohlen. Jetzt bittet das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/803-0 um Hinweise.