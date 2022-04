Unbekannte beschädigen Bushaltestelle in Baienfurt

Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro haben Unbekannte zwischen Samstag, Mitternacht, und Sonntag, 5 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Ravensburger Straße in Baienfurt verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, schlugen der oder die Täter drei Scheiben der Bushaltestelle ein. Diese wurden völlig zerstört. Die herabfallenden Scherben zerkratzten zusätzlich ein Fahrzeug. Der Schaden an dem Audi beträgt weitere 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, entgegen.