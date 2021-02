In der Weidenstraße/Storchenstraße in Baienfurt sind nach Angaben der Polizei am Samstag, 27. Februar, zwischen 10 und 11.10 Uhr insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt worden. Die Unbekannten rissen an allen Fahrzeugen die Scheibenwischer ab und verkratzten die Scheiben. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 0751/8036666, beim Polizeirevier Weingarten zu melden.