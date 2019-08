Unbekannte öffnen Zirkus-Freigehege in Baienfurt

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.30 Uhr in der Ravensburger Straße in Baienfurt das Gelände des Circus William betreten und öffneten die Tore der Freigehege. Zwei Ponys entwischten, wurden jedoch später an einer Tankstelle in der Jahnstraße eingefangen werden.

Polizeiangaben zufolge konnten die anderen Tiere, darunter Lamas und Esel, noch auf dem Zirkusgelände des Zirkus eingefangen und ins Gehege geführt werden. Laut Zirkusbetreiber standen einige Stunden zuvor etwa sechs Personen, vermutlich Tierschutzaktivisten, auf der Ravensburger Straße und schrien unter anderem „Tierquäler“.

Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 zu informieren.