„Umsonst & Draußen“: Im Baienfurter Hoftheatergarten gibt’s im Sommer Musik

Beim „Umsonst & Draußen“ offeriert die Bühne in Uli Boettchers Hoftheater an jedem Donnerstag in den kommenden Wochen eine Band. Am vergangenen Donnerstag haben die sechs Musiker der Ravensburger Band „Disco Flash“ die geschätzten rund 800 Gäste auf eine Reise zurück in die 1970- und 80er-Jahre entführt. Frontmann Gabor Racsmany und Sängerin Justyna Fischer rockten bei schweißtreibenden 35 Grad die Open-Air-Bühne – und ein buntes Publikum von sieben bis 70, vom musikbegeisterten Bürgermeister bis hin zur durstigen Radler-Clique feierte mit der Band die bekannten Beats. Wem es zu warm war, der nutzte den kurzfristig installierten Mini-Pool im Boettchers Pick-Up zum engen Paartanz. Am 1. August geht die „Umsonst & Draußen“-Reihe im Hoftheater weiter: „Fab Five“ nennt sich die Linseband, die sich im Weingartener Kulturzentrum gefunden hat und dem Publikum olle und dolle Kamellen aus der Soul- und Rockgeschichte verspricht. „Heiners All Star Attraktion“ – kurz HASA – sind fünf Musiker, die sich Heiner Reiff ins musikalische Raumschiff geholt hat, um das Musiversum mit etwas anderen Jazzrock, mit Bluesballaden und Funk auszuweiten. Zu hören ist HASA am 8. August. Am 15. August heißt es „Bühne frei“ für die „Greyhound Band“, eine Woche später feiert das „Baro Drom Orkestar“ mit den Fans die schönsten Lieder der Weltmusikszene. Mit der Ska-Band „Mo Bettah Freaks“ beschließt das Hoftheater die „Umsonst & Draußen“-Saison am 29. August. Bei gutem Wetter finden die Gigs im Garten statt, bei schlechtem Wetter im Theater. Der Eintritt ist jeweils frei, Beginn 19 Uhr. Die Gäste können ein freiwilliges Dankeschön in den Hut werfen. Foto: Barbara Sohler