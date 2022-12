Uli Boettcher im Interview: „Mein Appell: spielen, spielen, spielen“

Uli Boettcher kommt am Montag, 19. Dezember, 19.30 Uhr zum „Talk im Bock“ in Leutkirch. Einlass ist ab 18.45 Uhr. Veranstaltung auf Spendenbasis – der Gast wählt aus, wohin das Geld geht.

Das Hoftheater in Baienfurt ist mit verkraftbaren Blessuren durch die Krise der vergangenen Jahre gekommen. Das Programm ist mit drei bis vier Aufführungen pro Woche randvoll, die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen aus einem Einzugsgebiet von vielen Kilometern – und es werden wieder mehr.

Ob Eigenproduktionen oder Gastspiele – für die Theatermacher gilt: Nach vorne schauen. Uli Boettcher, der die Spielstätte und das dazu gehörende Restaurant zusammen mit seiner Frau Salka, Tommy Seitzinger und Geschäftsführer Brian Lausund leitet, hält das Jammern der gebeutelten Kulturszene für eine schlechte Strategie, die Menschen wieder für Live-Kultur zu begeistern.

„Keine Veranstaltungen absagen, weil nur wenige Karten verkauft wurden“: Uli Boettchers Sicht auf die momentane Lage der Kulturbranche. (Foto: Nina Poelchau)

SZ: Alle dürfen in Ihr Theater – egal, ob geimpft oder genesen, egal ob mit oder ohne Maske. Wie geht es Ihnen in diesem Winter?

Uli Boettcher: Es kommen wieder mehr Zuschauer, das ist toll, wir hatten auch schon einen ganz guten Sommer. Die Menschen sind wieder entspannter. Aber es kommen immer noch nur etwa 30 Prozent weniger Gäste als vor Ausbruch der Pandemie.

Wie erklären Sie sich das?

Manche fürchten sich weiterhin vor Corona. Dann empfinden einige es als unangemessen, ins Kabarett zu gehen, wenn ein solch schrecklicher Krieg tobt. Und auch die Inflation wirkt sich aus. Bei manchen ist die Sorge groß, wie es weitergeht, sie müssen das Geld zusammenhalten.

Bei Ihnen sind auch Weihnachtsfeiern möglich, mit Programm und Essen. Wird das wieder gebucht?

Firmenfeiern sind nicht wie üblich schon im Sommer gebucht worden. Niemand wusste, ob nicht wieder Corona-Auflagen kommen würden. Jetzt gibt es ein paar spontane Buchungen, aber weit hinter dem, was vor 2020 üblich war.

Wie steht das Hoftheater finanziell da?

Wir hatten Glück, im Nachhinein gesehen. Wir haben keine Mitarbeiter verloren, haben das komplette Team durchgekriegt. Kurzarbeitergeld half dabei natürlich sehr, die Coronahilfen von Bund und Land kamen an. Auch die schnelle Hilfe der Gemeinde Baienfurt Mitte 2020, 50.000 Euro, war ungeheuer wertvoll.

Und das Publikum – half das auch?

Und wie! Es gab eine unglaubliche Welle der Solidarität, im ersten Lockdown wurden uns 60.000 Euro von unseren Zuschauern gespendet, für die wir elf Veranstaltungen im Internet angeboten hatten. Der Hammer! Ohne Spendenbescheinigung haben die soviel gegeben. Aber jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt: Diese Bereitschaft lässt irgendwann nach. Solidarität ist immer zeitlich begrenzt. Und das ist auch nachvollziehbar.

Die Menschen wollen die Kultur nicht mehr unterstützen?

Die Menschen wollen jedenfalls nicht mehr hören: „Wir brauchen Zuschauer! Ihr müsst kommen, sonst sind wir bald pleite!“ Das ist nicht sexy. Ich sage allen meinen Kollegen: Hört auf zu jammern und etwas einzufordern. Kultur muss Spaß machen und wer sich aufrafft, um in eine Veranstaltung zu gehen und dafür Geld bezahlt, der will selbst etwas davon haben und nicht eine jammernde Truppe unterstützen.

Und wie erreicht man die Menschen, die sich daran gewöhnt haben, nicht mehr auszugehen?

Bestimmt nicht, indem man sich verhält wie ein Stalker. Das macht jemanden doch kein bisschen attraktiver, wenn er seine frühere Freundin ständig nervt mit: „Komm zurück zu mir! Denk doch daran, wie es schön es früher mit uns beiden war!“

Welche Strategie ist besser?

Das Thema einfach mal lassen. So gut sein wie wir können. Keine Veranstaltungen absagen, weil nur wenige Karten verkauft wurden. Spielen, spielen, spielen. Es ist nun mal so, die Leute kaufen weniger im Vorfeld, sie wollen es sich offenlassen, ob sie kommen oder nicht. Das ist für Veranstalter schwieriger, denn wer einmal eine Karte gekauft hat, der kommt auch. Wer aber erst am Tag der Aufführung entscheidet, der entscheidet sich manchmal auch für: „Ach, zuhause ist es so gemütlich, ich kann ja in zwei Wochen hingehen“. Aber so ist es nun mal. Damit müssen wir jetzt umgehen.

Wie ist die Erfahrung, vor einem kleinen Kreis zu spielen?

Eine Herausforderung, klar. Vor kurzem gastierte ich in Halle, da kamen neun Leute. Dafür war der Saal rappelvoll, als ich in Baienfurt die Dernière von „Keine Ahnung“ gespielt habe. Und mein neues Programm „Auszeit“ ist Gottseidank bereits mehrfach ausverkauft.

Bekommen Sie das Feedback, dass sich für die Zuschauer der Aufwand gelohnt hat, weil Live eben doch toller ist als zuhause zu sitzen und Netflix zu schauen?

Und wie! Jeden Abend kommen ins Hoftheater Leute, die schon lange nicht mehr da waren. Meine Frau Salka organisiert den Einlass, sie ist da, wenn die Leute das Theater verlassen. Die Zuschauer strahlen, sie sagen, dass sie glücklich sind, wieder da gewesen zu sein. Wir alle sind doch soziale Wesen. Auf Dauer fehlt was, wenn man nicht unter Leute geht. Theater bedeutet, gemeinsam etwas zu entdecken, zu lachen, zu staunen, mitzunehmen, dass es den anderen auch nicht anders geht als einem selbst. Ich erzähle auf der Bühne von meinem eigenen Leben, da finden sich viele wieder. Auch wenn die Problemlösungsansätze, die ich anwende, natürlich ein bisschen grotesker sind als in der Wirklichkeit. Es ist klasse, wenn das Publikum etwas humorvollen Abstand zu den täglichen Dramen gewinnt.

Geht das bei schweren Themen wie Krieg und Existenzangst? Kann und darf man da noch lustig sein?

Krieg und Existenzangst gibt es auf der Welt immer. Jetzt sind wir nur näher dran. Wenn die Probleme unerträglich werden, dann zoome ich mich raus, dann stelle ich mir das alles aus der Perspektive eines anderen Planeten vor. Da relativiert sich dann vieles.

Ihr neues Stück heißt passenderweise „Auszeit“

Es ist mein persönlichstes Programm. Ich war zwei Wochen in der Wildnis. In den Karpaten mit einem guten Freund. Da gab es die Spuren eines Bären an der Wasserstelle, zu der wir 1,5 Stunden wandern mussten, weil wir sonst verdurstet wären. Als ich zurückkam, war bei uns im Haus die Heizung kaputt und wir hatten über Monate kein warmes Wasser. Das war mir sowas von egal. Das Wasser kam aus der Wand! Großartig!

Das klingt mehr nach einem Sinnstück als nach Satire.

Immer, wenn Du selber deinen Erwartungen nicht genügst, ist das ein super Stoff für Satire. Und das war bei mir in dieser Auszeit jeden einzelnen Tag der Fall.