Turnfest 2022 beim Turnverein Baienfurt

Am 22. Mai war es endlich soweit: Über 50 Turner/innen des TV Baienfurt standen aufgeregt und hochmotiviert in der Sporthalle Baienfurt. Seit Wochen haben sie sich mit ihren Trainer/innen im Training auf den bevorstehenden internen Wettkampf vorbereitet und gefreut, ihr turnerisches Können endlich zu zeigen. Gemeinsam mit dem STB Maskottchen „Turni“ zogen die zahlreichen Turner/innen in die Turnhalle ein um dann pünktlich um 14 Uhr ihren Wettkampf vor einer gut besetzten Zuschauertribüne zu beginnen. Natürlich saßen dort viele Eltern, Opas und Omas der Kinder, aber auch zahlreiche Freunde/ Mitglieder des Turnvereins waren gekommen, um das Turnfest zu verfolgen. Bei Kaffee, Kuchen und Getränken konnten die Zuschauer einen tollen Wettkampf beobachten und immer wieder mit Applaus belohnen. An den Geräten Balken, Boden, Reck/Barren und Sprung zeigten alle ihre Übungen und bekamen von den Kampfrichtern ihre Bewertung, die dann im Wettkampfbüro ausgewertet wurden und die Platzierungen der Turner/innen ermittelt. Pünktlich konnte dann um 16 Uhr der Einmarsch für die Siegerehrung mit dem Baienfurter Jugendfanfarenzug beginnen. Bevor aber die Platzierungen bekannt gegeben wurden, zeigten einige Turner/innen Überschläge, Flickflack, Salti … an unserer neuen Airtrackbahn. Mit dem Maskottchen „Turni“ und Herrn Bürgermeister Binder fand dann die Siegerehrung statt, bei der die Sportler mit Urkunden, Medaillen, Gummibärchen von „ Turni“ und einen Applaus vom Puplikum belohnt wurden.

Folgende Platzierungen wurden mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen belohnt: Jahrgang 2009-2010 Mädchen Leistungsgruppe, Jahrgang 2015-2017 Mädchen: Gold: Marie Stoppel; Gold: Victoria Malic; Silber: Xenia Hund; Silber: Marlene Lotter. Jahrgang 2009-2010 Mädchen: Bronze: Celine Völkel; Gold: Aleyna Branco. Jahrgang 2009-2011 Jungs: Silber: Albina Airich; Gold: Max Krause; Bronze: Angelina Köhler; Silber: Sion Prinz; Jahrgang 2011-2012 Mädchen: Bronze: Florian Merk; Gold: Lotta Bentele. Jahrgang 2013-2015 Jungs: Silber: Anna Jaudas; Gold: Felix Krause; Bronze: Marlene Roth; Silber: Paul Berger. Jahrgang 2013-2014 Mädchen Bronze: Samuel Ellinger; Gold: Hanna Schelken; Silber: Raphaela Bareiß; Bronze: Emilia Naumann.