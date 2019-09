Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters und eines Autos in der Mochenwanger Straße in Baienfurt ist am Montag gegen 10.15 Uhr ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Transporters missachtete auf Höhe Rainpadent beim Abbiegen auf die Mochenwanger Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Toyota-Lenkers und kollidierte mit diesem.