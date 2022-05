Traditionelle Maiwanderung der KAB

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem regnerischen letzten Apriltag war der Maiwanderung des KAB Bezirks Baienfurt, Berg, Blitzenreute und Weingarten ein idealer Sonntag im Grünen beschieden. Über zwei Dutzend Teilnehmer starteten am Dorfplatz in Baindt ostwärts zum Altdorfer Wald. Vorbei am Bädle und der Mountainbike-Strecke ging es zur Maiandacht am Bildstock bei Stöcklis. Alfons und Gisela Spitzmüller hatten zu Gebeten und Marienliedern zeitgerechte Texte vorbereitet. Gruppenältester Alois Bernhardt konnte zum Motiv des Bildstocks mit der fast Lebensgroßen Madonna aus eigenem Erleben die Tragödie von 1956 auf dem nahen Hofareal schildern, wo fünf Bewohner einer Familie zu Tode kamen. Nach dem Gebäudeabbruch Ist über das Areal bei Stöcklis längst “Gras gewachsen“. Auf der Grünenbergstraße und am Friedhof vorbei gelangte man durch den historischen Klosterhof wieder zum Ausgangspunkt pünktlich zur Mittagszeit. Im Gasthof „Bräuhäusle“ war für die durstigen Wanderer reserviert und Speis und Trank bereitgehalten. Franz Stoppel dankte den Teilnehmern, Mitwirkenden und Fahrern für die Unterstützung der nach langer Zwangspause vollauf gelungenen Veranstaltung.