Tisch mutwillig mit Messer beschädigt

Ein 28-Jähriger hat am Sonntag gegen 11.30 Uhr in einer Bäckerei in der Waldseer Straße in Baindt mit einem Messer einen Tisch beschädigt. Mehrfachen Aufforderungen durch eine Mitarbeiterin, dies zu unterlassen, kam der Mann nicht nach, teilt die Polizei mit.

Nachdem die Mitarbeiterin den Notruf abgesetzt hatte, entfernte sich der 28-Jährige von der Örtlichkeit, konnte jedoch durch eine hinzugerufene Polizeistreife festgestellt werden. Nach weiteren Ermittlungen auf dem Polizeirevier und der Beschlagnahme des Messers wurde der Mann auf freien Fuß entlassen. Er wird wegen Sachbeschädigung angezeigt.