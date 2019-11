SZ verlost Karten für Kabarettist Lars Reichow

Der Musikkabarettist und Moderator Lars Reichow tritt mit seinem Programm „Wunschkonzert“ am Sonntag, 15. Dezember, im Hoftheater Baienfurt auf. Er wirke dabei als Kabarettist, Comedian, Pianist und Sänger, heißt es in der Ankündigung. Und er zeige Haltung: Klare Worte gegen Nationalismus, Rassismus und ein Bekenntnis für ein weltoffenes Denken und Handeln. Karten gibt es unter tickets.schwaebische.de. Die SZ verlost fünfmal zwei Karten. Gewinnberechtigt ist jede volljährige Person, die eine E-Mail unter Angabe des Stichworts „Wunschkonzert“, ihres Namens, ihrer Adresse und Telefonnummer an gewinnenrv@schwaebische.de sendet. Die Gewinner werden per Los ermittelt und benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei „Schwäbisch Media“ im Internet unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis Foto: Alexander Sell