Stromausfall nach Blitzeinschlag

Rund um Unter- und Oberankenreute ist am Samstagabend der Strom ausgefallen. Grund war vermutlich ein Blitzeinschlag. Das teilte die Netze BW GmbH mit, ein Verteilnetzbetreiber im Enbw-Konzern. Wohl in Folge des Blitzschlags habe sich ein 20 000-Volt-Leiterseil vom Isolator an einem Masten zwischen Erbisreute und Baienfurt Baumgarten gelöst, heißt es in der Mitteilung. Dadurch kam es um 21.18 Uhr zum Kurzschluss, der wiederum zum Stromausfall rund um Unter- und Oberankenreute führte. Nach einer guten Viertelstunde hatte die Bereitschaft in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle Ravensburg die Fehlerstelle ausgemacht. Kurz darauf gingen in den meisten betroffenen Haushalten und Betrieben die Lichter wieder an, heißt es weiter. Nach weiteren Schaltmaßnahmen waren bis kurz nach 22 Uhr Zug um Zug alle Anschlüsse wieder am Netz.