Straßen erhalten Namen von ortsbekannten Einheimischen

Der Baienfurter Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrere Straßen in den Neubaugebieten Ravensburger Straße 22 und Altdorfer Ösch getauft. So heißt das Baugebiet Ravensburger Straße 22 künftig Wohnpark Dr. Berta Braun, benannt nach einer Baienfurter Ehrenbürgerin, und die äußere Erschließungsstraße des Neubaugebiets Altdorfer Ösch bekam ihren Namen nach dem Baienfurter katholischen Pfarrer Gebhard Steinhauser, der ein Gegner des Nazi-Regimes war und 1946 in einem russischen Kriegsgefangenen-Lager starb. Über Gebhard Steinhauser war bisher wenig bekannt.

Dass das kleine Baugebiet links der von Weingarten kommenden Straße nach Dr. Berta Braun benannt wurde, bot sich an, gab es doch bisher keine nach der Medizinerin benannte Straße in Baienfurt. Berta Braun (1916 in Ravensburg geboren, im Jahre 2008 gestorben) führte ab 1953 in Baienfurt eine Praxis, die sie bis ins hohe Alter betrieb. Sie wurde mit dem Titel „verdiente Landärztin“ ausgezeichnet, war von 1956 bis 1980 Mitglied im Baienfurter Gemeinderat, auch Mitglied des Kreistags und des Katholischen Kirchengemeinderats. Große Verdienste erwarb sie sich auch als Gönnerin örtlicher Vereine und sozialer Einrichtungen. 1990 ehrte sie die Gemeinde mit dem Ehrenbürgerrecht. Das Gebäude Ravensburger Straße 22 war das frühere Wohnhaus und die Praxis von Berta Braun. Dort soll nun ein Wohnpark mit mehreren Gebäudeteilen entstehen.

Ein bedeutender Unternehmer mit Gutshof, Brauerei, Gastronomie

Die innere Erschließungsstraße im gegenüberliegenden, weit größeren Neubaugebiet Altdorfer Ösch bekommt den Namen Karl-Rittler-Straße. Es handelt sich dabei nicht um den Bürgermeister Karl Rittler, sondern um dessen Vater (1880-1945), der ebenfalls Karl hieß. Er war ein bedeutender Unternehmer mit Gutshof, Brauerei, Gastronomie. Überregionale Bedeutung erlangte Rittler aber, als er das Waldbad erwarb, einen herausragenden Erlebnis- und Erholungsort. Karl Rittler – so die Gemeindeverwaltung in ihrem Arbeitspapier – sei zu seiner Zeit ein Visionär gewesen, ein mutiger Unternehmer und für viele in der Gemeinde ein beliebter und geschätzter Arbeitgeber. Das kulturelle Leben Baienfurts habe sich damals zum großen Teil im Löwen, im Saalbau und im Waldbad abgespielt.

In unmittelbarer Nachbarschaft wird es die Otto-Berthold-Straße geben. Dahinter verbirgt sich ein Truchsess von Waldburg, nicht der sogenannte Bauernjörg, der 1525 die aufständigen Bauern grausam niederwarf. Nein, Otto Berthold, Truchsess von Waldburg, nahm 1251 Baienfurt unter seinen Schutz, wie es im Arbeitspapier des Rathauses betont liebenswürdig heißt. Auch nach dem früheren Direktor der Papierfabrik Dr. Haug wurde im Neubaugebiet Altdorfer Ösch eine Straße benannt. Auch Haug (1887-1981) war Ehrenbürger der Gemeinde, sogar der erste.

Was Historiker Uwe Hertrampf über Pfarrer Steinhauser herausfand

Eine Neuentdeckung ist Pfarrer Gebhard Steinhauser. Seine zumindest nachträgliche Würdigung verdankt die Gemeinde Baienfurt dem Historiker Uwe Hertrampf. Steinhauser, der bisher in der Ortschronik nicht vorkam, wurde 1889 geboren, wuchs auf dem Eggershof auf, ging auf die katholische Volksschule in Baienfurt, machte in Ravensburg das Abitur und studierte und promovierte in Tübingen in Theologie. Seine Primiz kurz vor Beginn des Ersten Wertkriegs, 1914, fand in Baienfurt statt. Steinhauser pflegte auch danach enge Kontakte zu Baienfurt. So vermachte er der Baienfurter Kirche in seinem Testament von 1939 seinen Messkelch und sein Missale (Messbuch) und wünschte sich ein Begräbnis in Baienfurt. Dazu kam es tragischerweise nicht. Von 1935 bis 1939 betreute Steinhauser als Zuchthauspfarrer Gefangene der Landesstrafanstalt in Ludwigsburg. Angehörige berichten, dass ihn diese Arbeit, auch die Betreuung von NS-Opfern und möglicherweise seine dienstliche Anwesenheit bei Hinrichtungen im Untersuchungsgefängnis Stuttgart sehr belastete habe. Steinhauser, so stellte Uwe Hertrampf fest, habe wohl keine andere Möglichkeit gesehen, als sich, im Alter von 50 Jahren, als Kriegspfarrer zu melden. Ab 1941 wirkte er an der Ostfront. Bei Kriegsende geriet er in sowjetische Gefangenschaft. Nach dem Bericht eines Augenzeugen habe eine russische Ärztin dem Pfarrer, den sie als Faschisten ansah, medikamentöse Hilfe verweigert. Gebhard Steinhauser starb im Januar 1946 in einem Kriegsgefangenen-Lager im heutigen Lettland an einer Infektionskrankheit und an Entkräftung.

Jener Augenzeuge von damals, so Uwe Hertrampfs Recherchen, schrieb später über Pfarrer Steinhauser: „Katholiken und Protestanten, Gottgläubige und Dissidenten schätzten ihn als einen Priester, wie er sein soll“. Er habe den Kommunismus genauso abgelehnt wie die Weltanschauung Hitlers. Bei seiner Beerdigung in Lettland sei entgegen eines offiziellen Verbots sogar ein Gebet gesprochen worden. Das Gedenken an Pfarrer Steinhauser beinhalte auch das Gedenken an die vielen Baienfurter Soldaten, die im Krieg umkamen, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Nach Pfarrer Steinhauser benannt wird der sogenannte Prozessionsweg, der auch beim Blutritt eine Rolle spielt, der Weg, der rechts der Ausfahrt im Kreisverkehr zum Baugebiet Altdorfer Ösch führt und der als Erschließungsstraße ausgebaut wird.

Jedes neue Straßenschild wird mit einem erklärenden Zusatz versehen.