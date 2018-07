Stora-Gelände soll umgestaltet werden

Auf dem ehemaligen Stora-Enso-Gelände tut sich was. Am kommenden Dienstag, 13. September, behandelt der Baienfurter Gemeinderat einen Bebauungsplan zur Umwandlung des 35 Hektar großen Areals in einen Gewerbe- und Industriepark. Der bayerische Investor wird zugegen sein. Tags darauf soll der Plan dann in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden.

Im Gemeinderat geht es darum, einen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen, der die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen neuen „Industrie- und Gewerbepark Baienfurt“ regelt. Einige Gebäude werden demnach abgerissen, andere Anlagen erhalten, die Erschließung wird optimiert, um die Wiederansiedlung für Betriebe attraktiver zu machen. Verkehrswege müssen neu gestaltet, Versorgungs- und Entsorgungsleitungen verlegt werden. „Ziel ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Günther Karl junior und Stefan Gigl von der IGV Industrie- und Gewerbeverwaltungs GmbH, einem Unternehmen der Karl-Gruppe, werden die Pläne am Dienstagabend um 17 Uhr in der Gemeinderatssitzung im Rathaus vorstellen. Mit dabei ist auch Richard Zinnecker von Stora Enso. Die Bürgerversammlung am Mittwoch, 14. September, beginnt um 19 Uhr in der Gemeindehalle.