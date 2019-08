Stabile Glastür verhindert Einbruch in Baienfurter Fitnessstudio

Über eine Feuerleiter sind Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in der Ravensburger Straße auf das Flachdach zum Außenbereich eines sich im Gebäude befindlichen Fitnesscenters gelangt und versuchten dort die Glasscheibe in den Saunabereich einzuschlagen, um in die Betriebsräume einzudringen. Die Täter scheiterten nach Angaben der Polizei an der Widerstandsfähigkeit der Glastür.

Personen, die diesbezüglich Beobachtungen machten und der Polizei Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.