Ständchen und Fürbittenzum 80. Geburtstag

In festlichem Rahmen hat die Seelsorgeeinheit Baienfurt-Baindt den 80. Geburtstag ihres Pfarrvikars Erwin Lang gefeiert.

Den Dankgottesdienst in der „blauen Heimatkirche“ Baienfurt zelebrierten neben dem Jubilar der leitende Pfarrer Bernhard Staudacher, Pfarrpensionär Wolfrang Knor und der frühere gemeinsame Pfarrer und Dekan a.D. Heinz Leuze. Vikar Marco Rodriguez Rivas aus Venezuela sang bei der anschließenden Feier mit Gitarre vor vollem Gemeindehaus ein spanisches Geburtstagslied. Das erste Ständchen hatte das Blasorchester des Musikvereins schon am Geburtstagsabend geboten. Auch der Fanfarenzug „Löwen“ erwies dem Geburtstagskind seine Rerefenz.

Die bürgerlichen Gemeinden gratulierten durch die Bürgermeister Günter A. Binder (Baienfurt) und Elmar Buemann (Baindt). Aus dem früheren Wirkungsort Erwin Langs als Schulrektor in Stockach waren Bürgermeister Rainer Stolz und sein Vorgänger Franz Ziwey gekommen neben einstigen Lehrerkollegen. Für die beiden örtlichen Kirchengemeinden dankte der zweite Vorsitzende Konstantin Hummel dem „begnadeten Seelsorger“, der für Baienfurt und Baindt „ein Geschenk des Himmels“ sei.

Kirchenchor, katholische Kindergärten, Jugendkantorei und „junge Familien“ erfreuten auf der Bühne mit musikalischen Beiträgen. Für die kirchlichen Ortsverbände wie Frauenbund, Blutreitergruppe und KAB würdigte Elisabeth Muschel die Menschennähe und Herzenswärme des spätberufenen Priesters, für den „Förderkreis Kirchenmusik“ dankte Willi Muschel.

Namens der evangelischen Pfarrei sprach Pfarrer Eberhard Seyboldt „anstelle weiterer Lobeshymnen“ ein besinnliches Fürbittgebet für den beliebten Jubilar.

Anton Birkenmaier zeichnete den bewegten Lebensweg des anfänglichen Bankers und Pädagogen Erwin Lang in Versform nach. Mit 66 Jahren war dem pensionierten Schulrektor durch Bischof Gebhard Fürst 2003 die Priesterweihe gespendet worden, der sich eine Vikarszeit in Friedrichshafen anschloss. Seit 2004 wirkt der Jubilar in Baienfurt, wo der Neubau des Kindergarten St. Josef stets mit seinem Namen verbunden bleibt. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kommunen schon unter dem anwesenden Ehrenbürger und Altbürgermeister Robert Wiedemann wie auch den Vereinen und allen Mitchristen dankte Erwin Lang herzlich.

Geburtstagsspenden gehen an seinen Freund Don Fernando in Peru und an die „Weißen Schwestern“ in Trier. Die Bewirtung beim Gemeindefest übernahmen der kath. Frauenbund und der Kirchenchor, der unter Leitung von Chordirektorin Maria Hummel auch für die musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes gesorgt hatte.