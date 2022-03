Spendensammlung für die Ukraine geht weiter

Organisator Michal Ondrejcik sammelt mit seinem Team weiterhin Spenden für die Ukraine. Am Mittwoch, 9. März, 14 bis 18 Uhr, am Donnerstag, 10. März, 16 bis 20 Uhr, und am Freitag, 11. März, 14 bis 18 Uhr, können Bürgerinnen und Bürger ihre Spenden in die X-Zone, Ravensburger Straße 10 in Baienfurt, bringen.

Gebraucht werden folgende Lebensmittel/ Getränke: Wasser (am besten 0,5-Liter-Flaschen, sonst 1,5 Liter), Säfte (nicht im Glas), Babynahrung (Gläser, Ersatzmilch, Pulvermilch), Tee, Kaffee, Snacks (Riegel, Schokolade, Süßigkeiten, Croissants, Kekse; alles, was man gut unterwegs essen kann), sonst keine anderen Lebensmittel. Angenommen werden auch folgende Hygieneartikel: Duschgel, Shampoo, Flüssige Seife, Körperlotion, Feuchttücher, Taschentücher, Toilettenpapier, Windeln, Zahnbürsten, Zahnpasta, Damenbinden, Tampons, Mundschutz (FFP2) und Händedesinfektion. Außerdem werden folgende Dinge benötigt: Betten (Reisenbetten, Feldbetten, Kinderbetten), Matratzen, Kissen, Decken, Bettwäsche und Autositze. Bitte keine Kleidung.