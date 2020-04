Sozialer Fahrdienst der Bürgerstiftung Baienfurt erledigt auch Einkäufe

Vor Kurzem hat die Bürgerstiftung Baienfurt ihren sozialen Fahrdienst begonnen. Für Personen, die sich wegen der Corona-Krise in Quarantäne befinden oder älteren Personen, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen sollten, bieten die Helfer die Erledigung von Einkäufen, Essensauslieferung, Besorgungen in Apotheken und anderes mehr an, sollten hierfür keine nahen Angehörigen zur Verfügung stehen. Das teilt die Stiftung mit und benennt bei Bedarf den telefonischen Kontaktmöglichkeit. Einkäufe und Fahrwünsche können über die Anrufzentrale unter der Rufnummer 0751 / 400014 gemeldet werden.