Sonnenstimmung trotz Regens bei der Serenade in Baienfurt

Zwar haben Regen, dunkle Wolken und kalte Temperaturen dem Motto „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ bei der Serenade in Baienfurt widersprochen. Doch trotzdem kamen mehr als 160 Gäste in das Foyer der Gemeindehalle, um die Chöre zu hören. Das schlechte Wetter hatte die Stimmung der Sänger nicht getrübt und so eröffnete der Männerchor unter Leitung von Irene Streis den Abend. Das Repertoire sprach Freunde von Film- und Musicalmelodien an. Hans Georg Hinterberger, der Leiter des Neuen Chores, fungierte witzig und schwungvoll als Moderator des Abends. Seit zehn Monaten besteht der Chor, der sich jetzt schon zum zweiten Mal in der Öffentlichkeit präsentierte. Die 28 Sänger, die den zweiten Teil der Serenade bestritten, erfreuten die Besucher mit Popsongs und internationalen Liedern. Nach fast 90 Minuten sangen die Chöre mit den Besuchern zusammen.