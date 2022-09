Sondersitzung des Gemeinderats Baienfurt erst am Dienstag

In einer Sondersitzung berät und beschließt der Baienfurter Gemeinderat das kommunale Verkehrsentwicklungs-Konzept. Dabei geht es unter anderem auch um eine Untersuchung über Schleichwege. Die Sitzung findet am Dienstag, 27.bSeptember, ab 17 Uhr in der Gemeindehalle statt (und nicht, wie am Samstag irrtümlich berichtet, schon am heutigen Montag). Der Gemeinderat will auch darüber entscheiden, welche Halle dem Landratsamt als Behelfsunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine angeboten wird.