Am Samstag, 3. September fand das Sommerfest der Garten- und Blumenfreunde Baienfurt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Dauergartenanlage in Baienfurt statt. Das Wetter hat uns in der Vorbereitung einige Bauchschmerzen bereitet, aber dann war es trocken und auch angenehm sonnig. Die Feuertaufe dabei hat unsere neue 1. Vorsitzende Ionela Atanasof mit Bravour bestanden. Sie hat vermitteln können, dass die Gartenfreunde unter ihrer Leitung eine Zukunft haben.

Bei ihrer Begrüßung durfte sie viele altbekannte Gesichter begrüßen, darüber hinaus aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger, die einen entspannten Nachmittag in der Gartenanlage verbracht haben.

Die Grußworte unseres Bürgermeister Günter A. Binder übermittelte Uli Mützel, CDU Gemeinderatsmitglied, in dem er die Bedeutung der Gärten und der Eigenproduktion von Obst und Gemüse hervorhob. Über das überreichte Präsent freut sich der Verein besonders.

Das Angebot, einen Kräuterkranz − unter der Leitung von Irmgard Schwarzat − zu basteln, wurde auch gerne angenommen und die Ergebnisse waren sehr gelungen. Viele sagten nach ihrem Spaziergang durch die Gartenanlage, dass sie ganz überrascht waren von der Schönheit der Gärten und der Vielseitigkeit der Bepflanzung. Vielen Dank dafür an alle Gartenbesitzer.

Nach der Kaffeestunde wurden die Ehrungen von insgesamt 34 Mitgliedern vorgenommen. Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, dass man noch so viele treue Mitglieder mit einer Ehrung bedenken darf. Der Dank dafür kam auch bei der Übergabe der Urkunde mit einem kleinen Präsent durch den 2. Vorsitzenden Hans Schmid zum Ausdruck. Erfreulicherweise blieben viele Gäste danach noch sitzen und haben sich gut unterhalten.