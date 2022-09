So wollen Eltern aus Baienfurt den Erziehermangel stoppen

Eltern von Kindergartenkindern im evangelischen Waldkindergarten Baienfurt haben einen Brief an die Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis Ravensburg geschickt. Darin schlagen sie Alarm wegen des Personalmangels. Und sie machen auch Vorschläge, wie der Beruf für Erzieherinnen und Erzieher wieder attraktiver werden könnte.

In vielen Kindertagesstätten fehlt derzeit Personal. Manche Einrichtungen müssen deshalb Betreuungszeiten verkürzen oder gar Gruppen schließen. Jeanette Seufer, Elternbeiratsvorsitzende des evangelischen Waldkindergartens in Baienfurt, berichtet, dass dort derzeit 1,5 Stellen unbesetzt seien. Und die Personaldecke werde in absehbarer Zeit noch schlechter werden.

Aus zwei Gruppen wird eine

Die Eltern werden schon seit Monaten gebeten werden, ihre Kinder tageweise daheim zu lassen, sagt Seufer. Mit weniger Kindern sei es dann möglich, die eigentlich zwei Gruppen zu einer zusammenzulegen. Andernfalls würden Schließungstage oder gekürzte Betreuungszeiten drohen. Das schildert sie auch in dem Brief an die Abgeordneten.

In dem Brief heißt es weiter: „Der Staat garantiert eine Kinderbetreuung und proklamiert ebenfalls die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Frauenrechte, Gleichberechtigung, gleiches Lohnniveau und all dies bleiben jedoch nur leere Worthülsen, wenn die Betreuung unserer Kinder, der nächsten Generation, nicht sichergestellt ist. Aktuell wird die ganze Last auf die Familien und dort leider in der Regel auf die Mütter verlagert.“

Diese Vorschläge haben die Eltern

Doch die Eltern beschweren sich nicht nur – sie haben auch Vorschläge, wie man die Attraktivität des Berufs und der Einrichtungen steigern könne. So sollten Anreize zur Ausbildung und Umschulung geschaffen werden, außerdem könne man über Konzepte für regionale „Springer“ nachdenken, die bei Personalnot zugeteilt werden können und ansonsten konzeptionell für die Gemeinde oder die Region arbeiten. „Sie werden einwenden, dass das Vorhalten von ,Springern’ Geld kostet. Das ist richtig. Wenn aber die Eltern die Betreuung einklagen, weil ein Elternteil seiner Arbeit nicht nachgehen kann und Einkommenseinbußen hat, ist das sehr schnell sehr viel teurer“, schreiben die Eltern.

Zudem sehen sie ein paar Punkte im Tarifvertrag Öffentlicher Dienst, die sich verändern müssten. So seien die Eingruppierungen für die neuen Erzieher „sehr starr“, es gebe kaum Verhandlungsbasis. „In unserem Fall hatten wir eine Bewerberin für den Kindergarten, die einen längeren Anfahrtsweg hat, der Kindergarten (Träger evangelische Kirche) konnte nicht mehr Fahrtgeld aufbringen. Damit hat uns eine weitere wichtige Kraft abgesagt, nur weil der Träger aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist, dieses fehlende Geld aufzutreiben“, heißt es im Brief.

Überstunden abbauen ist manchmal nicht so einfach

Ein weiterer Punkt, der nach Meinung der Eltern dringend geändert gehört: „Leitungen werden nach Kinderzahlen bezahlt.“ Nur wenn diese Zahlen erreicht seien, bekomme die Leitungsperson die Höhergruppierung. Würden die Kinderzahlen wieder sinken, werde auch die Leitung wieder nach unten gestuft. „In einem eingruppigen Kindergarten bekommt die Leitung nicht mal eine höhere Bezahlung als ihre Kollegen. Ist das denn gerecht?“, fragen die Eltern in ihrem Schreiben.

Auch das Thema Überstunden gehöre anders geregelt, fordern sie. Erzieherinnen und Erzieher müssten ihre Überstunden bis Ende August eines jeden Jahres abbauen, sonst würden die Überstunden ausbezahlt. „Diese Variante wollen viele Erzieher nicht, aber wie soll man Überstunden abbauen, wenn kein Personal da ist?“

Diese Politiker-Anregung finden die Eltern gut

Eine konkrete Antwort auf den Brief an die Abgeordneten sei bisher nur von Benjamin Strasser (FDP) gekommen, sagt Jeanette Seufer. „Er hat angeregt, dass wir uns mit unseren Vorschlägen zum Tarifvertrag an die Gewerkschaften wenden“, berichtet sie. „Das ist eine gute Idee, das werde ich machen.“