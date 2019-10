So lief der Testlauf für das Erlebnis-Dinner im Hoftheater Baienfurt

Erlebnis-Dinner im Hoftheater: In diesen Genuss sind vergangene Woche etwa zwei Dutzend Gäste gekommen. Denn die hiesigen Künstler Jutta Klawuhn, Brian Lausund und Uli Boettcher haben die Geschichte, die zum Essen kredenzt wird, aus dem englischen synchronisiert. Fazit: Das Essen ist fabelhaft. Und die Geschichte wunderbar verwunschen. Wiewohl es beim Probelauf zu „Das Bankett von Hoshena“ naturgemäß die eine oder andere Panne gab.

Über den gestärkten Tischdecken hängt dezent versteckt allerhand Technik, die nach Mini-Projektoren und Bluetooth-Lautsprechern aussieht. Weiße Frauenbüsten sind neben verschnörkelten Rahmen positioniert. Die langen Tafeln sind für ein fünfgängiges Menü gedeckt. Es kursiert die Bitte, die gelben, bauschigen Seidentücher in der Mitte eines jeden Tisches nicht zu berühren. Bereits jetzt murmeln die Gäste nur noch. Was mag das Erlebnis-Dinner wohl bringen. Jemand schleppt eine Leiter an und justiert rasch noch einmal die Ton-Technik. Dann wird es gänzlich dunkel im Restaurant. Die Büsten erwachen zum Leben, die Rahmen werden zur kleinen Kinoleinwand.

Nach dem fulminanten Erfolg mit dem lustigen „Le Petit Chef“ im Vorjahr legt das Spektakel-Konzept „Dinner Time Stories“ noch ein Schippchen drauf und präsentiert mit „Das Bankett von Hoshena“ ein wahrlich magisches Mahl – so steht es auf der Homepage des Hoftheaters. Die Idee zu dieser neuen Form der Erlebnis-Gastronomie kommt aus England, wo die neueste Mahlzeit-Geschichte „Das Bankett von Hoshena“ bereits von Thommy Seizinger, dem Künstleragenten des Hoftheaters getestet worden und für gut befunden worden ist. Die Geschichte, die sich um das Menü rankt, erzählt von der Königin von Hoshena, die ihr einst wundervolles Reich gemeinsam mit den Gästen wiederherstellen möchte. Der Schlüssel dazu: Dass der Gast beim Genießen seinen Geist öffnen möge.

Wenn der Teller zur Blüte wird

Und damit steht auch schon das Konzept für eine kulinarische Reise voller überraschender Aromen und verführerischer Düfte. Eine Reise, bei der der Teller zur Blüte wird und plötzlich zum Gast spricht. Bei der die duftende Vorspeise in Schmuckdöschen gereicht wird. Bei der Teller schweben oder lichterloh zu brennen scheinen. Eine Reise, zu der dem Gast Austernpilze mit Rosinen und Kandiszucker aber auch waberndes Trockeneis kredenzt werden. Eine Reise, auf der magische Lichtformen und Algensalat, Fischfilet mit Rote-Bete-Zesten und Lavasäulen auf den Tisch kommen. Auf der Violinenklänge und Bachgemurmel sich ebenso gut mit der Geschichte verbinden wie Kalbfleisch mit Blutwurst und Birnenscheiben.

Traurigkeit ist der Preis, den wir für das Glück bezahlen müssen, sagt die Königin einmal – und löst den Konflikt mit blauen Tropfen im Wasserglas. Überhaupt hat der Gast das Gefühl, die vielen schillernden Eindrücke – auf der Netzhaut und dem Gaumen – gar nicht alle auf einmal wahrnehmen zu können.

Was bleibt ist die Erkenntnis, dass die warmen Stimmen der hiesigen Theatergrößen Klawuhn, Lausund und Boettcher wie gemacht sind für diese Geschichte. Dass die Küche einen exzellenten Job macht, mit den kleinen Twists, die auf Ingwernoten, Minze und orientalische Gewürze setzen. Und dass der ein oder andere Rohrkrepierer beim Probelauf, wie eine kurzzeitig verrutschte Tonspur oder eine nicht anzündbare Kerze zu den kleinen Fehlern gehören, die sich im Handumdrehen ausmerzen lassen werden.