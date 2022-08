Ukrainer finden bei Hoftheater Ablenkung – Trotzdem schweres Leben im 14 Nothelfer

Mehr als 100 Geflüchtete aus der Ukraine leben derzeit im früheren Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten, überwiegend sind es Frauen und Kinder. Auf Initiative der Caritas Bodensee-Oberschwaben, die die Übergangsunterkunft betreut, ist dort eine Gruppe entstanden, die sich regelmäßig außerhalb trifft.

Meistens finden die Begegnungen im Integrationszentrum statt. Für Abwechslung sorgte nun das Hoftheater in Baienfurt.

Unbeschwerte Stunden im Hoftheater

Die 20 Frauen und 22 Kinder, die sich vor dem früheren Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten gegen 14 Uhr versammelten, sind für diesen besonderen Nachmittag hübsch herausgeputzt. Die Mädchen tragen Schleifen in den Haaren, die Jungen frisch gebügelte T-Shirts, die Frauen Kleider – die Vorfreude ist ihnen allen anzusehen. Salka und Uli Boettcher, die Besitzer des Hoftheaters in Baienfurt, haben sie eingeladen.

„Wir wollen ihnen einfach ein paar unbeschwerte Stunden schenken“, sagte Uli Boettcher.

Uli und Salka Boettcher im Hoftheater mit ukrainischen Mädchen zu Besuch. (Foto: Barbara Sohler)

Abwechslung wie diese ist sehr willkommen, denn die Tage im früheren Krankenhaus 14 Nothelfer sind lang und oft deprimierend. Die Räume sind klein, Mütter und Kinder und einige Väter leben zusammen in einem Zimmer. Frauen, die sich früher nie begegnet sind, schlafen in Stockbetten übereinander, manchmal ist auch noch eine Katze dabei. Und dann sind in jedem Raum, in jedem Flur, in jeder Gemeinschaftsküche, die Begleiter seit Kriegsausbruch: Trauer und Angst.

Eltern sind in russisch besetztem Gebiet

Es sind die sprachlichen Probleme und vor allem die bedrückenden Ereignisse, die es den Menschen schwer machen, Fuß zu fassen und sich ihre neue Welt zu erobern. Jede und jeder hier trägt ein schweres Paket: Eine Frau ist mit ihrem 16-jährigen Sohn aus Mariupol geflohen. Sie ist Anfang 40, der Mann ist in Mariupol geblieben. Der Sohn hatte Freunde und Pläne. Jetzt ist alles ungewiss.

Eine Frau mit drei Kindern hat zwar ihren Mann dabei, doch die Eltern sind in einem Gebiet geblieben, das jetzt von Russen besetzt ist. Eine 55-Jährige musste aus der Nähe von Kiew fliehen. Sie hatte gerade eine eigene Gärtnerei aufgebaut, liebte ihre Pflanzen – alles Vergangenheit.

Oder die frühere Näherin aus Sumy, 59 Jahre alt, ihre Tochter lebt in USA. Da will sie nun hin, doch sehr viel lieber würde sie ihr Leben in der Ukraine fortsetzen können. Da, wo sie einst Sommerkleider nähte, werden jetzt Uniformen fürs Militär hergestellt. Und wenn sie an ihre Heimat denkt, dann hat sie die Kriegsverbrechen dort vor Augen. Ein Zurück gibt es nicht. Und ein ermutigendes Vorwärts gerade auch nicht.

Psychologische Flankierung ist wichtig

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben, genauer: Die Fachleiterin der „Sozialen Hilfen“, Angelika Hipp-Streicher, entwickelte die Idee, auch für die seelische Situation der Geflüchteten Sorge zu tragen. Deshalb gibt es im 14 Nothelfer nicht nur die notwendige Betreuung durch Sozialarbeiterinnen und Kinderbetreuung, sondern auch psychologische Flankierung.

Zu dem Angebot, das mit Spendengeldern finanziert wird, gehören therapeutische Sprechstunden, in denen es vor allem um Stabilisierung geht. Es ist Platz für die traumatischen Erfahrungen und den Umgang damit, für die Sorgen um Kinder, Männer und Eltern, für die Angst vor der Zukunft in Deutschland.

Bei Bedarf wird der Kontakt zu Kliniken oder Beratungsstellen hergestellt. Wie wichtig eine solche Begleitung in der Phase nach traumatischen Ereignissen ist, haben Traumaexperten etwa an der Universität Konstanz belegt.

Frauen singen zusammen ein Volkslied

Außerdem gehört zu diesem Angebot der Caritas die Gruppe für Frauen, die sich einmal pro Woche trifft. Sie ist auch für Ukrainerinnen, die privat untergekommen sind, offen. Die Vernetzung untereinander ist ein wichtiger Aspekt. Dass das Gruppentreffen an einem Nachmittag ins Hoftheater von Salka und Uli Boettcher verlegt wurde, war eine schöne Weiterentwicklung.

Die Kinder toben herum und folgen dem Kabarettisten Bernd Koczwara, der sich auf der Bühne für seinen Auftritt am Abend warm macht. Die Frauen unterhalten sich derweil – und sie singen zusammen.

„Ti shsch meine pidmanula“ ist das wohl bekannteste Volkslied in der Ukraine, ein lustiges und trauriges Lied zugleich, denn es handelt von Sehnsucht und Enttäuschung: Ein junger Mann möchte ein Mädchen treffen, in das er sich verliebt hat. Jeden Tag macht sie ihm Hoffnungen. Doch Tag für Tag zerschlägt sich die Hoffnung erneut.

Aufführungsserie „Heidi Reloaded“ beginnt

Im Hoftheater beginnt am 3. August eine Aufführungsserie der Freiluft-Produktion „Heidi Reloaded“, das bereits im Sommer 2021 zu sehen war. Es ist ein Stück mit viel Musik, Bewegung und Komik, in dem unter anderem Uli Boettcher und die Kölner Kabarettistin und Liedermacherin Dagmar Schönleber zu sehen sind. Informationen dazu über die Homepage www.hoftheater.org

Uli und Salka Boettcher haben die Ukrainerinnen spontan zum vierten Heidi-Abend am 10. August eingeladen. Männer und Kinder dürfen mit. Die Vorfreude ist groß. Eine Übersetzerin aus Litauen, die an dem Nachmittag auch dabei ist, sagt: „Auf dem Heimweg haben alle weiter gesungen. Es war so schön, das zu sehen.“