So belastet der Fachkräftemangel das Handwerk in der Region

Laut Aussagen von Kreishandwerksmeister Michael Bucher engagieren sich viele Handwerksbetriebe nicht mehr so stark in der Ausbildung von Flüchtlingen wie zu Beginn. Anfangs habe man auch Hoffnung gehabt, Nachwuchs zu generieren, weil beispielsweise gerade das Bäckerhandwerk dringend Nachwuchs sucht, doch dann setzte die Ernüchterung ein. „Man setzt viel Energie in die Ausbildung und macht das auch gerne, weil man ja Fachkräfte für den eigenen Betrieb sichern möchte“, erklärt Bucher. Wenn dann aber die eigens Ausgebildeten wieder gehen müssen, sei die Energie für den eigenen Betrieb verloren gegangen. Das treffe vor allem auf die kleineren zu. „Da verlieren dann manche die Lust“, so Bucher. (ric)