So bedeutend ist der Waldburger Rücken als Trinkwasserspeicher für Oberschwaben

Vor allem Oberschwaben gehört zu den wasserreichen Regionen in Baden-Württemberg. Das geht aus den Daten des geologischen Landesamtes in Freiburg hervor. Das hängt auch damit zusammen, dass die Regenwolken im Alpenvorland regelmäßig abregnen. Der Altdorfer Wald wirkt dabei wie eins Schwamm und saugt das Wasser auf. Allerdings zählen Südwestdeutschland und Bayern auch zu den Regionen weltweit, die am meisten Wasser verlieren, wenn man Erkenntnissen des „Global Institute for Water Security“ der kanadischen Universität Saskatchewan Glauben schenkt. Auf diese Ergebnisse bezieht sich eine ARD-Dokumentation von Mitte März. Darin berichtet der Forscher Jay Famiglietti, dass Deutschland in den vergangenen 20 Jahren eine Wassermenge in der Größenordnung des Bodensees verloren habe. Für diese Erkenntnisse hat er im Auftrag der Raumfahrtagentur NSA und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt Satellitendaten ausgewertet. Woran das liegt, müsse laut dem Forscher noch ergründet werden. Das könnte unter anderem an einer Übernutzung des Grundwassers liegen oder auch an Verdunstung durch die höheren Temperaturen. (ric)