Sinfonisches Orchester konzertiert in Baienfurt

In der Gemeindehalle in Baienfurt findet am Sonntag, 2. März, um 18 Uhr ein Konzert des Sinfonischen Orchesters Ravensburg statt. Auf dem Programm stehen laut Miteilung des Veranstalters folgende Werke: Frederic Chopins Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 e-moll op11 und Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 8 F-Dur op 93.

Die achte Symphonie sei ein beliebtes Werk des großen Komponisten und eine Hommage an das Beethovenjahr. Als Solistin für das Klavierkonzert konnte die junge Pianistin Marie Rosa Günter gewonnen werden. Günter habe allein beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ sechs erste Preise gewonnen. Dazu gekommen seien drei erste Preise bei internationalen Klavierwettbewerben, dem Bachwettbewerb in Köthen, dem Grotrian-Steinweg-Wettbewerb und Steinway- Wettbewerb in Hamburg. Mit ihrer brillianten Technik sie sie für das virtuose Chopin-Konzert prädestiniert. Die Leitung hat Musikdirektor Lutz Eistert inne. Kostenlose Eintrittskarten sind ab Montag, 2. März, in der Musikschule Ravensburg (Telefon 0751 / 25955) sowie im Rathaus Baienfurt (Telefon 0751 / 400028) erhältlich. Am Ende des Konzerts gibt es eine Kollekte.